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МИД Украины попросил дружественные страны давить на РФ в отношении моряков

МИД Украины попросил дружественные страны давить на РФ в отношении моряков
05:00 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины: МИД Украины требует давления на РФ, в отношении украинских моряков, от дружественных стран.

МИД Украины обратился к министрам иностранных дел дружественных стран с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала ООН относительно украинских моряков.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в субботу в Twitter.

"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге", - написал он.

"Мы должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", - добавил Климкин.

Напоминаем, Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

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Моряки, МИД Украины, Павел Климкин, Морской трибунал.
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