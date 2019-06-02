Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль

Новости Украины: Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы проверить завершения строительства арки, которая накрывает реактор.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил зону отчуждения в Чернобыле.

Об этом сообщила в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", - написала Дюмон.

Как сообщалось, в 2004 году Европейский банк реконструкции и развития объявил тендер на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию нового Конфайнмента для ЧАЭС, где 26 апреля 1986 года произошла авария. Победителем тендера была признана компания Novarka - совместное предприятие французских компаний Vinci Construction Grands Projets и BOUYGUES.

Ранее глава МИД Франции говорил: "Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону".

Напомним, в Министерстве иностранных дел Франции ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж в ближайшее время.