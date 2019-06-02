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Украинского политзаключенного Сущенко в колонии проведали родные

Украинского политзаключенного Сущенко в колонии проведали родные
17:19 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинский политзаключенный Роман Сущенко провел длительное трехдневное свидание с супругой и дочерью в ИК-11 в Кирово-Чепецке.

Общественный защитник Марк Фейгин украинского политзаключенного Романа Сущенко рассказал, что супруге и дочери предоставили длительное трехдневное свидание с Романом Сущенко в ИК-11 в Кирово-Чепецке.

Фейгин выразил надежду, что новая власть в Киеве займется обменом украинского политзаключенного Романа Сущенко на журналиста Кирилла Вышинского.

Ранее сообщалось, что по случаю мероприятий в ООН в ознаменование международного дня свободы прессы, украинские дипломаты напомнили о незаконном заключении в РФ журналиста Романа Сущенко и подавления Россией свобод в оккупированном Крыму. Также в украинской миссии в ООН отметили, что наибольшее беспокойство вызывает состояние свободы слова во временно оккупированном Крыму.

Напомним, украинца, собственного корреспондента "Укринформ" во Франции Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года, куда он приехал с частной поездкой. В последствие,  7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным. Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, деревня Утробино).

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Дочь, Жена, Свидание, Роман Сущенко, Украинский политзаключенный.
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