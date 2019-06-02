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Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным

Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава Харькова объяснил свою позицию по развитию отношений между Украиной и РФ.

Городской голова Харькова, сопредседатель партии "Доверяй делам" Геннадий Кернес, выступает за прямые переговоры Украины с Российской Федерацией.

"Почему кто-то стесняется переговоров прямых с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения", - сказал Кернес, выступая на объединительном съезде партии в Харькове в воскресенье. 

Поясняя после окончания съезда свою позицию журналистам, он сказал, что опирался на опросы общественного мнения.

"Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры", - сказал политик.

Кернес еще раз подчеркнул, что ни он, ни его одесский коллега и сопредседатель партии Геннадий Труханов не намерены становится народными депутатами и, если партия на внеочередных парламентских выборах преодолеет 5%-ный барьер, они все равно останутся мэрами Харькова и Одессы. 

Отвечая на вопрос о возможном участии партии "Доверяй делам" в формировании коалиции в новом парламенте, Кернес сказал: "Если мы не чужды новой власти - а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции".

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Харьков, Владимир Путин, Мэр Харькова, Геннадий Кернес.
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