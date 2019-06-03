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Геращенко: передача ГРУшников Ерофеева и Александрова является ошибкой

Геращенко: передача ГРУшников Ерофеева и Александрова является ошибкой
13:24 Сегодня Телеграф Фото: dpchas.com.ua

Новости Украины: Ирина Геращенко считает, что передача спецназовцев Ерофеева и Александрова России является ошибкой, о которой она сожалеет.

Первый заместитель председателя Верховной Рады заявила об этом во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"Единственная ошибка, которую, действительно, мы сделали, в том числе в рамках минской группы, это когда президент Украины и вся его команда вели переговоры, чтобы двух ГРУшников Ерофеева и Александрова, которые по приказу Путина, Матвиенко и других товарищей (воевали в Украине - ред.), и с которыми мы с чистого листа сейчас должны начать переговоры, мы пытались передать Российской Федерации для освобождения Сенцова, Савченко и Кольченко", - сказала Ирина Владимировна.

Это был ее ответ на слова лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая поддержала спикера Совета федераций России Валентину Матвиенко. Юлия Владимировна согласна с представительницей РФ, что Украине следует начать переговоры с враждующей соседней страной "с чистого листа".

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Геращенко, в свою очередь, напомнила о том, как в 2014 году Матвиенко поставила на голосование введение войск на территорию Украины. Это стало обстоятельством считать российского спикера "военным преступником", из-за которого страна потеряла Крым и Донбасс.

Вопреки попыткам Юлии Тимошенко как-то возразить Ирина Владимировна перебила ее. "Понимаю, что начался кастинг на должность премьер-министра, но не надо унижать свое человеческое достоинство в кастинге, а меня вам унизить не удастся", - заявила она. К этому Геращенко добавила. что Россия является инициатором идеи переговоров "с чистого листа", поскольку не желает выполнять Минские договоренности. И все потому, что в них утверждены санкции против российских чиновников.

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Украина, Тимошенко, Матвиенко, Россия, Переговоры, РФ, Пленные, Геращенко.
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