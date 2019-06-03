Владимир Зеленский провел брифинг с Леонидом Кучмой (Видео)

Новости Украины: Владимир Зеленский провел брифинг с Леонидом Кучмой, представив его во главе команды по переговорам относительно возобновления Донбасса.

Сегодня, 3 июня, Президент Украины провел брифинг, во время которого рассказал, что Леонид Кучма возглавит переговоры нормандском формате по возобновлению Донбасса.

Также Глава государства добавил, что Леонид Данилович будет принимать участие и в разблокировании минского процесса. "5 июня состоится первая трехсторонняя встреча во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой. Я очень хотел, чтобы это был профессиональный человек, которого уважают не только в Украине, но и за границей", - сказал во время брифинга Владимир Зеленский.

Владимир Александрович выразил благодарность бывшему президент Украины за то, что он "присоединился к команде" и подчеркнул, что в их общей группе есть конкретные предложения. "Я хотел бы, чтобы все эти предложения были объединены понятными терминами выполнения того или иного пункта", - подчеркнул Зеленский.

После Глава державы дал слово Леониду Даниловичу, который заявил, что не мог не согласится на данное предложение. "Украина переживает не самое легкое время в своей истории. Меня всегда удивляет, что когда в Украине война, противоречий внутри страны в политическом плане стало намного больше, чем было до этого", - прокомментировал ситуацию экс-президент.

Также во время брифинга он подчеркнул, что теперь у него и у группы, которая создана в нормандском формате, есть возможность сделать свой вклад. "Если мы принимаем там какие-либо решения, то они должны быть выполнены в Украине, а не просто существовать. (...) Сегодня я понимаю. что могу работать для решения тех проблем, которые есть в Украине", - добавил Леонид Кучма.

В заключении Владимир Зеленский сказал, что в ходе принятия конкретных решений "никто не будет торговать суверенитетом государства".