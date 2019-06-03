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Тимошенко опасается срыва внеочередных выборов в Раду

Тимошенко опасается срыва внеочередных выборов в Раду
14:29 Сегодня Телеграф ba.org.ua

Новости Украины: Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что нужно отложить все второстепенные вопросы и сосредоточиться на изменениях в интересах людей.

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о недопустимости срыва назначенных на 21 июля досрочных парламентских выборов. Об этом она заявила во время заседания Согласительного совета.

"21 июля запланировали - значит, 21 июля они должны быть проведены. Тем более, что ЦИК уже запустила этот процесс", - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, проведение внеочередных выборов оказалось под угрозой из-за того, что "парламентское болото" из-за Конституционного Суда стремится "пролонгировать свою жизнь еще до осени вместе с повышением тарифов, снижением заработных плат, отсутствием бюджетной стратегии".

"И Конституционный Суд планирует стать соучастником того, чтобы сорвать досрочные выборы парламента", - утверждает Тимошенко.

В этой связи она заявила, что Конституция нарушается уже три года, потому что "три года коалиции в парламенте не существует". По словам политика, за это время в ВР вместо коалиции "есть просто ситуативные собрания под отдельные лоббистские законы, которые сделали страну гораздо беднее, чем она была пять лет назад".

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Юлия Тимошенко, Батькивщина, Выборы.
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