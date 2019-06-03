РФ в Международном суде ООН огласила обвинения Украине

Новости Украины: Представитель России в Международном суде ООН Григорий Лукьянцев на слушании в Гааге заявил, что Украина прибегает к дискриминации русскоязычного населения.

Представитель России в Международном суде ООН Григорий Лукьянцев обвинил Украину в ущемлении русскоязычного населения.

"Украина утверждает о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, однако сама не придерживается этого и сама, в свою очередь, на материковой территории прибегает к дискриминации русскоязычного населения. Татар начала защищать только после аннексии Крыма с целью защиты своих политических интересов", - заявил Лукьянцев.

Представитель России также утверждает, что Украина не обеспечила всех процедур, предусмотренных статьей 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщалось, 3-7 июня проходят слушания относительно предварительных возражений Российской Федерации (юрисдикции) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Согласно графику первый раунд устных аргументов был назначен на понедельник, 3 июня, выступит РФ. Во вторник свою позицию представит украинская сторона.

16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России. Международный суд ООН рассматривает иск о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, предъявленные России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям; катастрофа самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса вблизи Волновахи; смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымско-татарских общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

6 марта 2017 года состоялись первые слушания в Гааге. 19 апреля 2017 года было объявлено решение о мерах пресечения. Международный суд ООН в Гааге определил, что Россия должна восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.

В рамках иска против России 12 июня 2018 года Украина отправила в Международный суд ООН автобус с доказательствами нарушения Россией международного права в Крыму и на Донбассе. Речь идет о меморандуме - главном документе, который весит около 90 килограммов, состоит из более 17,5 тыс. страниц и насчитывает 29 томов.