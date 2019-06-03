Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Баканов рассказал, какую задачу перед СБУ поставил Зеленский
Баканов рассказал, какую задачу перед СБУ поставил Зеленский
Владимир Зеленский провел брифинг с Леонидом Кучмой (Видео)
Владимир Зеленский провел брифинг с Леонидом Кучмой (Видео)
Участники Турнира Лобановского почтили память великого тренера
Участники Турнира Лобановского почтили память великого тренера
Опубликован первый тизер к фильму "Черный ворон" с Натальей Сумской
Опубликован первый тизер к фильму "Черный ворон" с Натальей Сумской

РФ в Международном суде ООН огласила обвинения Украине

РФ в Международном суде ООН огласила обвинения Украине
15:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Представитель России в Международном суде ООН Григорий Лукьянцев на слушании в Гааге заявил, что Украина прибегает к дискриминации русскоязычного населения.

Представитель России в Международном суде ООН Григорий Лукьянцев обвинил Украину в ущемлении русскоязычного населения.

"Украина утверждает о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, однако сама не придерживается этого и сама, в свою очередь, на материковой территории прибегает к дискриминации русскоязычного населения. Татар начала защищать только после аннексии Крыма с целью защиты своих политических интересов", - заявил Лукьянцев.

Представитель России также утверждает, что Украина не обеспечила всех процедур, предусмотренных статьей 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщалось, 3-7 июня проходят слушания относительно предварительных возражений Российской Федерации (юрисдикции) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Согласно графику первый раунд устных аргументов был назначен на понедельник, 3 июня, выступит РФ. Во вторник свою позицию представит украинская сторона.

16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России. Международный суд ООН рассматривает иск о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

В Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против РФ
В Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против РФЧитать полностью

Обвинения, предъявленные России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям; катастрофа самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса вблизи Волновахи; смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымско-татарских общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

6 марта 2017 года состоялись первые слушания в Гааге. 19 апреля 2017 года было объявлено решение о мерах пресечения. Международный суд ООН в Гааге определил, что Россия должна восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.

В рамках иска против России 12 июня 2018 года Украина отправила в Международный суд ООН автобус с доказательствами нарушения Россией международного права в Крыму и на Донбассе. Речь идет о меморандуме - главном документе, который весит около 90 килограммов, состоит из более 17,5 тыс. страниц и насчитывает 29 томов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Гаага, РФ, Обвинение, Международный суд ООН, Дискриминация русскоязычного населения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
03 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
04 Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Елизавета II встретила Трампа в Букингемском дворце
Елизавета II встретила Трампа в Букингемском дворце
Завершается регистрация на поступление в магистратуру
Завершается регистрация на поступление в магистратуру
Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами
Начало недели начнется с жары и дождей с грозами
Звезда &quot;Холостяка&quot; заворожил поклонников новым фото
Звезда "Холостяка" заворожил поклонников новым фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь