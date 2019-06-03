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Зеркаль рассказала, как РФ затягивает процесс в Международном суде ООН
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Зеркаль рассказала, как РФ затягивает процесс в Международном суде ООН

Зеркаль рассказала, как РФ затягивает процесс в Международном суде ООН
16:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Международный суд ООН до конца года должен принять решение по поводу своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ из-за нарушения двух конвенций.

В Украине ожидают, что Международный суд ООН до конца текущего года примет решение о том, есть ли у него юрисдикция рассматривать иск Украина против Российской Федерации из-за нарушения Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль журналистам в Гааге после первого дня публичных слушаний в Международном суде ООН, на которых Россия представила свои возражения по поводу наличия у Суда юрисдикции по иску Украины против России.

Она заявила, что российская сторона пытается затягивать процесс, поскольку суду потребуется время на принятие решения по итогам слушаний по поводу возражений РФ против иска Украины. «Это до конца года. А после этого россиянам будет предоставлено еще 13 месяцев на подготовку меморандума. То есть, это все делается для того, чтобы затянуть процесс», - сказала она.

«По итогам этой недели суд будет решать, есть ли у него юрисдикция по всем заявленным нами нарушениям, а затем примет решение», - заявила Зеркаль.

«Решение до конца года мы ожидаем по поводу юрисдикции», - добавила она.

Как сообщалось, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам в сохранении их институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

В Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против РФ

По поводу обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

3-7 июня Суд в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины.

Зеркаль заявила, что возражения России по иску Украины манипулятивные.

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Украина, Гаага, РФ, Международный суд ООН, Елена Зеркаль.
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