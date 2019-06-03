ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы

Новости Украины: Генпрокуратура подозревает директора Госбюро расследований Романа Трубу в ряде преступлений.

Генеральная прокуратура Украины внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения относительно совершения директором ГБР Трубой уголовного правонарушения. Осуществление досудебного расследования поручено Нацполиции Украины.

Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Он, в частности, сообщил, что 31 мая глава Совета общественного контроля при ГБР Максим Болдин и секретарь совета Надежда Коренная подали в ГПУ заявление о совершении Трубой ряда преступлений.

Они обвинили директора ГБР в умышленном неисполнении решения суда, служебной халатности, злоупотреблении властью и разглашении данных досудебного расследования.

По информации, изложенной в обращении, ГПУ внесла данные в ЕРДР. Расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.