ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы

Генеральная прокуратура Украины внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения относительно совершения директором ГБР Трубой уголовного правонарушения. Осуществление досудебного расследования поручено Нацполиции Украины.
Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
Он, в частности, сообщил, что 31 мая глава Совета общественного контроля при ГБР Максим Болдин и секретарь совета Надежда Коренная подали в ГПУ заявление о совершении Трубой ряда преступлений.
Они обвинили директора ГБР в умышленном неисполнении решения суда, служебной халатности, злоупотреблении властью и разглашении данных досудебного расследования.
По информации, изложенной в обращении, ГПУ внесла данные в ЕРДР. Расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.