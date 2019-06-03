Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Зеркаль рассказала, как РФ затягивает процесс в Международном суде ООН
Зеркаль рассказала, как РФ затягивает процесс в Международном суде ООН
В ПАСЕ проголосуют за усложнение введения санкций против РФ
В ПАСЕ проголосуют за усложнение введения санкций против РФ
Участники Турнира Лобановского почтили память великого тренера
Участники Турнира Лобановского почтили память великого тренера
Опубликован первый тизер к фильму "Черный ворон" с Натальей Сумской
Опубликован первый тизер к фильму "Черный ворон" с Натальей Сумской

В ПАСЕ проголосуют за усложнение введения санкций против РФ

В ПАСЕ проголосуют за усложнение введения санкций против РФ
17:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В ПАСЕ приняли проект резолюции, которая может усложнить санкционную процедуру против РФ, вернув ее в организацию.

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европе 3 июня одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", рассказал глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Регламентный комитет принял проект резолюции, которая может изменить правила ПАСЕ. Голосование 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне", - написал Арьев в своем Facebook.

"Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте останется", - добавил он, отметив, что украинская делегация была против утверждения этой резолюции.

Арьев: Возвращение РФ вызовет новый кризис в Совете Европы

Он также добавил, что украинская сторона в течение следующих трех недель будет работать над тем, чтобы убедить Ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее.

С России могут частично снять санкции, чтобы вернуть ее в ПАСЕ

Напомним, еще в апреле 2014 года ПАСЕ наложила на РФ санкции, лишив россиян права голоса. Из-за этого российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПАСЕ, Совет Европы, Владимир Арьев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
03 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
04 Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Елизавета II встретила Трампа в Букингемском дворце
Елизавета II встретила Трампа в Букингемском дворце
Завершается регистрация на поступление в магистратуру
Завершается регистрация на поступление в магистратуру
Баканов рассказал, какую задачу перед СБУ поставил Зеленский
Баканов рассказал о задаче Зеленского для СБУ
Роберту Инглунду - 72: как сейчас выглядит актер, сыгравший Фредди Крюгера
Роберту Инглунду - 72: как сейчас выглядит актер, сыгравший Фредди Крюгера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь