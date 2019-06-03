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В МИД отреагировали на возвращение Кучмы в ТКГ

В МИД отреагировали на возвращение Кучмы в ТКГ
19:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Глава МИД Павел Климкин заявил, что Кучме понадобятся успех и удача в работе в ТКГ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожелал Леониду Кучме, который вновь будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, успеха и удачи.

"Не знаю даже, поздравлять Леонида Даниловича Кучму с новым "старым" назначением или сочувствовать. В любом случае – желаю успеха и удачи. Они ему точно понадобятся, как и нам всем", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере.

Как сообщалось, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский представил Кучму как вновь возглавившего украинскую сторону в ТКГ. Он примет участие в заседании группы в Минске 5 июня.

"Уполномочить президента Украины в 1994-2005 годах Кучму Леонида Даниловича представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Л.Кучма осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах", - говорится в распоряжении президента №57/2019-рп от 3 июня.

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МИД Украины, Леонид Кучма, Павел Климкин, ТКГ.
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