Скачать
Понедельник, 03.06.2019
МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
В МИД заявили о 99% готовности соглашения о ЗСТ с Турцией
В МИД заявили о 99% готовности соглашения о ЗСТ с Турцией
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
"Чернобыль" от HBO: внимательные зрители нашли киноляп в сериале
"Чернобыль" от HBO: внимательные зрители нашли киноляп в сериале

У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении

У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
22:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Авторы законопроекта президента о незаконном обогащении постарались исключить все риски для признания его норм неконституционными.

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о гражданской конфискации коррупционных активов чиновников и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение разработан так, чтобы исключить риски для признания его положений несоответствующими Конституции Украины, отмечает заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"Конституционный суд может принять любое решение, которое сложно предугадать. И мы исходим из того, что предыдущее решение о признании неконституционной нормы о незаконном обогащении было политическим, а не юридическим. Поэтому мы учитывали возможные риски, долго обсуждали и выверяли законопроект, чтобы их не было. Много консультировались с экспертами МВФ, Всемирного банка, американскими прокурорами. По нашему мнению, редакция должна исключать любые риски, за исключением одного – политического. Потому что если будут политические мотивы, то никакая, даже самая идеальная редакция, не обезопасит нас от признания нормы неконституционной", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Рябошапка отметил, что параллельно в комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности велась работа над уголовно-правовой нормой по незаконному обогащению, и лучшие наработки были включены в законопроект президента.

Замглавы АП указал, что законопроект предусматривает два блока: первый – это конфискация необоснованных активов в гражданском порядке и второй – уголовную ответственность за незаконное обогащение и конфискацию уже через уголовное право активов, которые были незаконно получены.

Он пояснил, что в рамках гражданской процедуры Национальное антикоррупционное бюро будет готовить материалы о необоснованных активах. Будут сверяться доходы, полученные лицом, например, с помощью электронной декларации или налоговой декларации, и то имущество, которое реально есть у должностного лица.

"Если будет установлено, что имеющиеся доходы лица намного превышают те, которое оно могло получить законным путем, то НАБУ будет обращаться через Специализированную антикоррупционую прокуратуру в суд, и в порядке гражданской процедуры, что намного быстрее и проще, будет доказывать, что эти активы являются необоснованными. Соответственно, если суд это признает, то данные активы по его решению могут взыскать в доход государства", - отметил Рябошапка.

Замглавы администрации Зеленского обратил внимание, что такая процедура будет касаться только активов незначительного размера. "Если же активы превышают значительный размер, то будет применяться уголовная процедура. Будет открываться уголовное производство, и расследоваться уже в порядке, предусмотренном в УПК, и через обвинение и осуждение лица будут взиматься незаконные доходы", - пояснил он.

Рябошапка также подчеркнул, что гражданская процедура позволяет стягивать необоснованные активы в пределах срока исковой давности, который составляет три года. "То есть материалы, которые соберут НАБУ и САП, не будут утрачены, и на основе этих материалов могут быть подготовлены иски для обращения в Высший антикоррупционный суд, который уже будет рассматривать их в порядке гражданской процедуры", - указал он.

Как сообщалось, 3 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов". Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Как известно, в конце февраля Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АП, Владимир Зеленский, Незаконное обогащение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
03 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
04 Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Британские каникулы Трампа&quot;: чем занимался президент США 3 июня
Первый день визита Трампа в Великобританию
В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
Президент возвращает наказание за незаконное обогащение
Президент возвращает наказание за незаконное обогащение
Маша Ефросинина показала своих самых родных людей
Маша Ефросинина показала своих самых родных людей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь