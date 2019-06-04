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Вторник, 04.06.2019
Повестка на 4 июня: Рада рассмотрит законопроект о ВСК и импичмент президента
Повестка на 4 июня: Рада рассмотрит законопроект о ВСК и импичмент президента
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Повестка на 4 июня: Рада рассмотрит законопроект о ВСК и импичмент президента

Повестка на 4 июня: Рада рассмотрит законопроект о ВСК и импичмент президента
09:32 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Верховная Рада во вторник, 4 июня, рассмотрит законопроект о временных следственных комиссиях и положения по внедрению процедуры импичмента президента Украины.

Верховная Рада планирует 4 июня начать рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, в котором предусмотрены положения по внедрению процедуры импичмента Президента. Об этом говорится в повестке дня сессии, опубликованной на сайте парламента.

Соответствующий законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" группа народных депутатов, среди которых — председатель ВР Андрей Парубий, зарегистрировали в Раде еще в ноябре 2014 года. В первом чтении депутаты приняли этот документ 25 апреля 2019 года. При подготовке ко второму чтению профильный комитет получил более 1600 поправок к законопроекту. В целом этот документ призван законодательно урегулировать полномочия ВР относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения Президента с поста в порядке импичмента.

Так, основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются. Во втором чтении парламентарии планируют начать рассмотрение этого проекта 16-м вопросом во вторник.

Как прогнозировал спикер, на принятие его в качестве закона Рада должна выйти в четверг, 6 июня. При этом первым вопросом 4 июня предполагается рассмотрение трех законопроектов о сельскохозяйственной кооперации и принятии одного из них за основу. Далее Рада планирует рассмотреть законодательные инициативы по безопасности дорожного движения. В частности, первое чтение должен пройти проект закона №10131 "О внесении изменения в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами)". Им предлагается увеличить штраф за соответствующие нарушения с 51 грн. до 510 грн. После этого запланировано рассмотрение блока вопросов местного самоуправления.

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К тому же, ВР планирует включить в повестку дня сессии законопроект №10318 "О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" и "Заключительных и переходных положений" Закона Украины "О рынке электрической энергии", который предусматривает отсрочку запуска рынка электрической энергии до 1 октября, и два альтернативных ему.

В повестку дня должен быть включен президентский проект закона №10340 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)". Отдельным блоком в конце заседания во вторник ВР рассмотрит ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой, Киевской, Львовской, Полтавской и Харьковской областей.

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Верховная Рада, ВСК, Законопроект, Заседание, Повестка дня, Импичмент Президента Украины.
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