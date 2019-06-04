Полиция расследует 12 случаев нарушения накануне парламентских выборов

Новости Украины: За последних 3 дня, поступило 12 сообщений о нарушении избирательного законодательства в нескольких областях, это связано с выборами в Верховную Раду.

Полиция состоянию на 4 июня открыла 12 производств о возбуждении в отношении выборов в Верховную Раду. Об этом сообщает УНН .

За минувшие сутки, 3 июня, в полицию поступило три сообщения о нарушении избирательного законодательства - в Донецкой, Херсонской и Тернопольской областях.

Кроме того, 1 июня в полицию поступило одно сообщение о нарушениях в избирательном процессе - в Луганской области.

Также по факту нарушения избирательного законодательства в Одесской области 31 мая полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением).

В общем, с 24 мая, с начала кампании, связанной с выборами в Верховную Раду, в полицию поступило 32 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, открыто 12 уголовных производств.