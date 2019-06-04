Зеркаль: Задача Украины в суде ООН представить - дело без манипуляций России

Новости Украины: Украина в суде ООН обвинила РФ в игнорировании сотрудничества против финансирования терроризма, возбудила дело против России по этому факту.

Россия обвиняется в нарушении ее обязательств по сотрудничеству с Украиной в предотвращении финансированию терроризма в соответствии с соответствующей Международной конвенцией, не приняв все возможные меры с этой целью. Такие выдержки из выступления представителя украинской стороны профессора Жан-Марка Тувенен на слушаниях в Международном суде ООН по иску против РФ обнародовала Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль.

"Ключевые элементы выступления Жан-Марка Тувенен: Украина не просит Суд вынести решение, что Россия осуществила акт агрессии против нее. Украина возбудила дело против России" всего "за нарушение международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - написала Зеркаль в Facebook.

"И хотя Украина специально просила это сделать, Россия не обеспечила расследованию фактов в отношении лиц, которые были или есть подозреваемые в том, что участвовали в финансировании терроризма в Украине, и не нарушила уголовных дел", - указала замминистра.

Согласно обнародованной им информации, Россия также обвиняется в нарушении части первой статьи 12 Конвенции относительно обязательства сторон оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь. И снова Украина напрасно просила помощи России, указала дипломат.

"Россия обвиняется в серьезном нарушении ее обязательств по ст. 18 Конвенции о сотрудничестве с Украиной в предотвращении финансированию терроризма, не приняв все возможные меры с этой целью. Это злоупотреблениями перед судом: бездействие, пассивность, недоговорки, затягивание дела, отсутствие сотрудничества ; в целом, поведение, является явным нарушением обязательств России по Конвенции ", - указала Зеркаль.

Согласно опубликованным ею выдержек, украинская сторона указала, что "теория РФ, фактологическая правдоподобие украинских утверждений о существовании преступлений, связанных с финансированием терроризма, должна быть оценена сейчас, равноценна просьбе Суда немедленно решить вопрос по существу, что он не может сделать на стадии предварительных возражений ".

"Конвенция никоим образом не исключает из юрисдикции Суда спор, когда он касается фактов, в которых задействованы лица, являющиеся государственными должностными лицами, так что отрицание в этом отношении, в лучшем случае, защитой по сути, о чем можно утверждать только на этапе рассмотрения дела по существу ", - указала Зеркаль позицию Украины.