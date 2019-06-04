На Банковой сообщили кто за что отвечает в АП

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Вторник, 04.06.2019
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13:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Администрация Президента Украины пообещала в скором времени предоставить информацию о том, какой работой занимается каждое структурное подразделение.

Администрация Президента Украины в ближайшее время представит видение работы каждого структурного подразделения, пути налаживания эффективного менеджмента и перехода к стратегическому управлению. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Трофимов в интервью "Украинской правде".

"В ближайшее время мы представим свое видение каждого подразделения и направления, мы его дорабатываем ... Нам нужно вникнуть, как всем этим управлять, сделать менеджмент эффективным и перейти к следующему шагу - стратегическому управлению", - сказал Трофимов.

Отвечая на вопрос о распределении обязанностей между заместителями председателя АПУ, он рассказал, что Юрий Костюк отвечает за гуманитарную политику, и у него "достаточно серьезное пересечение" с Кириллом Тимошенко, который отвечает за информационную политику. Руслану Рябошапке доверен правовой блок и отношения Президента с судами, а Вадиму Пристайко - внешнеполитические вопросы. Алексей Гончарук является заместителем председателя АПУ по экономическим вопросам, а Алексей Днипров руководит аппаратом Президента.

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Трофимов также сообщил, что фунционал первого помощника Президента Сергея Шефира заключается в организации ежедневной работы работы главы государства.

"Это очень сложная задача: невозможно большое количество писем, звонков, просьб, каких-то задач, сложных решений, подписей. Сергей Нахманович помогает именно в решении этих вопросов", - отметил первый заместитель председателя АПУ.

Относительно обязанности главы АПУ, он рассказал, что Андрей Богдан отвечает за всю коммуникацию, за правовые и политические вопросы.

"Среди нас всех он лучше понимает, как работает государство, как выстроены процессы, как принимаются решения, какие сигналы воспринимают политики. И мы здесь на его опираемся", - подчеркнул Трофимов.

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Работа, Направление, Подразделение, АП Украины.
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