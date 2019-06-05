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Рябошапка: президентский законопроект "реанимирует" закрытые дела НАБУ и САП

Рябошапка: президентский законопроект "реанимирует" закрытые дела НАБУ и САП
01:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: 24tv.ua

Новости Украины: 3 июня Владимир Зеленский внес в ВР законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты.

Взыскание необоснованных активов в гражданско-правовом порядке, предусмотренное президентским законопроектом о конфискации активов, дает возможность снова использовать материалы дел о незаконном обогащении, которые закрыли НАБУ и САП. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, комментируя предусмотренную в законопроекте гражданскую процедуру возвращения незаконно приобретенных активов, сообщает сайт Президента.

«Гражданская процедура значительно быстрее и эффективнее», - заявил Рябошапка. К этому он добавил, что гражданская процедура дает возможность ретроспективного применения. «То есть материалы дел, которые были ранее открыты НАБУ и САП, могут быть использованы снова. В порядке гражданской процедуры НАБУ и САП могут обратиться в суд с тем, чтобы взыскать эти необоснованные доходы в доход государства», - подчеркнул он.

По словам Рябошапки, на Банковой ожидают, что в четверг президентский законопроект должен быть включен в повестку дня ВР.

«Возможно, по ускоренной процедуре законопроект может быть принят парламентом, и уже вскоре у нас будет действующий закон», - отметил он.

В то же время заместитель главы АП подчеркнул, что, по мнению отечественных и зарубежных экспертов, у Конституционного Суда не было оснований признавать неконституционной норму об уголовной ответственности за незаконное обогащение (в предыдущей редакции). «Мы прекрасно понимаем, что решение Конституционного Суда было обосновано политическими, а не юридическими мотивами», - сказал он.

3 июня Президент Владимир Зеленский внес в ВР законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (№ 10358).

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

Кроме того, проектом закона предлагается на законодательном уровне решить вопрос об обеспечении надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. В связи с этим предусматривается введение в Гражданском кодексе отдельного основания прекращения права собственности, определения видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Также уточняется обязанность доказывания по делам такой категории. В частности, определяется предмет доказывания для истца, что является гарантией защиты прав лиц, в отношении которых могут быть поданы соответствующие иски. Положениями законопроекта в части введения процедуры признания активов необоснованными и их взыскания предлагается закрепить классический стандарт доказывания - "преимущество доказательств" (preponderance of the evidence), который закрепляет принцип равенства сторон.

Конституционный суд 26 февраля признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение, и предел стоимости таких активов (стоимость, в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

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SAP, НАБУ, Руслан Рябошапка, Президентский законопроект, Закрытые.
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