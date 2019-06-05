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Парламентские выборы 2019: в Раду могут пройти 5 политических сил

Парламентские выборы 2019: в Раду могут пройти 5 политических сил
13:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Согласно опросу, в Верховную Раду могли бы пройти партия "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" , ВО "Батькивщина" и "Голос".

Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского является лидером электоральных симпатий среди политических сил, за ней следуют "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, на вопрос "Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, как бы Вы проголосовали?", политсилу "Слуга народа" готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (и 37,8% среди всех опрошенных).

За "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы проголосовать 10,7% определившихся (и 8% среди всех опрошенных), "Европейскую солидарность" экс-президента Порошенко – 7,8% (6%), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 6,9% (5,7%).

Партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука готовы поддержать 5,6% определившихся с выбором респондентов (и 4,3% всех опрошенных)

Меньше проходного в Верховную Раду 5%-го барьера набирают партия "Сила и честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко – 4,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (3,3% среди всех опрошенных).

Антирейтинг партий возглавляет "Европейская солидарность" – ее ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 52,1% респондентов, которые имеют намерение участвовать в голосовании (49,6% среди всех опрошенных).

Главным мотивов выбора политической силы 47% опрошенных назвали способность партии принести изменения в страну, 30% уверены, что партия сможет навести порядок в стране, из симпатий к лидеру политсилы готовы голосовать 14% опрошенных.

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Опрос проводился 29 мая – 3 июня 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статпогрешность не больше 2,2%

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Рейтинг, Опрос, Политические силы, Досрочные, парламентские выборы в Раду.
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