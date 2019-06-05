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Убийство мальчика под Киевом: Аваков не собирается уходить в отставку

Убийство мальчика под Киевом: Аваков не собирается уходить в отставку
13:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не планирует писать заявление об отставке, но отметил, что этот вопрос может решить Верховная Рада.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области, но отмечает, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада.

После заседания Кабинета министров в среду, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он лично писать заявление об отставке, министр сказал: "Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо".

Также Аваков сказал, что не видит смысла в отставке главы Национальной полиции Сергея Князева.

"Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит", - подчеркнул глава МВД.

Как сообщалось, 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

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Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

4 июня Голосеевский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в г.Переяслав-Хмельницком Киевской области. Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.

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Киевская область, Отставка, Арсен Аваков, Переяслав-Хмельницкий, Глава МВД Украины, Полицейский застрелил мальчика.
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