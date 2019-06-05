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Зеленский во время встречи с Могерини и Туском обсудит "паспортизацию" Донбасса

Зеленский во время встречи с Могерини и Туском обсудит "паспортизацию" Донбасса
14:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский обсудит с Могерини и Туском возможность введения санкций против российских чиновников за паспортизацию оккупированного Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском возможность введения санкций в отношении чиновников из России за решение упростить процедуру выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом говорится в сообщении администрации президента Украины в Twitter.

"Во время встреч с Могерини и Дональдом Туском президент Зеленский обсудит планы реформ и видение урегулирования ситуации на Донбассе, а также применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.

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29 и 30 апреля в Ростовской области РФ открылись два центра по выдаче российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выданы жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.

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Все по теме:

Донбасс, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Федерика Могерини, Российские паспорта, ОРДЛО.
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