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Комитет Рады по вопросам нацбезопасности выступил против увольнения Полторака

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности выступил против увольнения Полторака
16:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МОУ

Новости Украины: Комитет по нацбезопасности не поддержал представление президента об увольнении Полторака.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал представленный президентом проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины (№10344).

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, на котором присутствовал и сам Полторак.

При обсуждении вопроса депутаты заявляли о том, что после увольнения Полторака министерство "обезглавливается".

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что, когда ВР удовлетворит представление по Полтораку, тогда президент будет вносить представление на назначение новой кандидатуры на эту должность.

После обсуждения на голосование было поставлено два предложения - не поддерживать проект постановления об увольнении Полторака до озвучивания президентом предложения относительно следующего министра или рекомендовать ВР определиться своим голосованием по представлению президента.

Первым на голосование было поставлено предложение о неподдержке представления. Члены комитета поддержали это предложение своим голосованием.

В комментарии журналистам Стефанчук высказал мнение, что, если ВР не поддержит этот проект постановления, то он либо будет повторно внесен, либо же этот вопрос будет ждать уже новый парламент.

Он также отметил, что на должность министра обороны есть несколько претендентов.

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Как сообщалось ранее, 20 мая, в день инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду освободить от должностей председателя Службы безопасности, глав Генеральной прокуратуры и Министерства обороны.

30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

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Верховная Рада, Минобороны, Степан Полторак, Руслан Стефанчук.
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