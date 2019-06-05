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"Паспортизация" Донбасса: Туск сделал заявление после встречи с Зеленским

"Паспортизация" Донбасса: Туск сделал заявление после встречи с Зеленским
16:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В ЕС осуждают выдачу российских паспортов украинцам из оккупированных Крыма и Донбасса.

Президент Европейского Совета Дональд Туск подчеркивает, что в Евросоюзе осуждают выдачу российских паспортов гражданам Украины из оккупированных Крыма и отдельных районов Донбасса.

Об этом Туск сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"Мы также обсудили текущие угрозы для безопасности Украины. ЕС придерживается своего курса и остается преданным суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем российские указы о предоставлении российского гражданства украинцам из Донбасса, или которые происходят из Крыма. Это противоречит Минскому соглашению", - подчеркнул Туск.

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Как известно, президент Украины Владимир Зеленский обсудили с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском возможность введения санкций в отношении чиновников из России за решение упростить процедуру выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса.

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Россия, Донбасс, Дональд Туск, Владимир Зеленский, ОРДЛО.
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