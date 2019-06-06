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Законопроект Зеленского о незаконном обогащении прошел комитет ВР

Законопроект Зеленского о незаконном обогащении прошел комитет ВР
01:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: За это решение проголосовали 7 человек, против - 2 человека, воздержались также 2 человека.

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовать ВР включить в повестку дня внесенный Президентом и определенный им как неотложный законопроект о незаконном обогащении.

"Рассмотрев проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов", №10358, заслушав выступления по этим вопросам и содокладчика от комитета Карпунцова, комитет постановил рекомендовать Верховной Раде Украины проект закона Украины № 10358 включить в повестку дня сессии Верховной Рады Украины 8 созыва", - такое предложение председатель комитета Андрей Кожемякин вынес на голосование.

За это решение проголосовали 7 человек, против - 2 человека, воздержались также 2 человека.

В то же время, народный депутат Игорь Мосийчук высказался за то, чтобы предложить Верховной Раде вернуть этот законопроект на доработку Президенту, назвав его "большевизмом чистой воды".

Однако предложение Мосийчука на голосование не выставлялось после того, как члены комитета большинством проголосовали за предложение Кожемякина.

Конституционный суд 26 февраля признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

3 июня Президент Владимир Зеленский внес в ВР законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (№ 10358).

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Законопроект, ВР, Владимир Зеленский, Незаконное обогащение.
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