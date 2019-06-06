Савченко рассказала, с чем ее партия идет на выборы

Новости Украины: Надежда Савченко сообщила, что ее партия предлагает "строить страну снизу вверх, а не наоборот".

Партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщила Надежда Савченко в Facebook.

"Молодая политическая сила, которая на 100% состоит из новых лиц, впервые будет участвовать в парламентских выборах. Решение об участии во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины было единогласно принято на XII партийном съезде", - написала Савченко.

Депутат отмечает, что ее партия предлагает "строить страну снизу вверх, а не наоборот".

"Мы предлагаем механизмы отзыва депутатов, референдумы, реальное народовластие и справедливое распределение ресурсов. Наша программа предусматривает четкий перечень первоочередных мер по осуществлению «квантового скачка» в экономике", - написала Савченко.

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы состоятся в Украине 21 июля.