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Луценко раскритиковал идею снятия блокады с ОРДЛО

Луценко раскритиковал идею снятия блокады с ОРДЛО
10:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: пресс-служба ГПУ

Новости Украины: Луценко заявляет, что идея снять экономическую блокаду на Донбассе означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что идея снять экономическую блокаду на Донбассе означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и переложение социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017 года. После того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и переложение социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор считает такую торговлю криминалом, который подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма.

Как сообщалось ранее, 5 июня в Минске состоялись заседания рабочих групп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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Как заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма, заседание впервые прошли конструктивно. По его словам, стороны договорились о новом механизме прекращения огня.

В то же время СМИ сообщили, что на следующем заседании ТКГ по предложению Кучмы рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады на Донбассе.

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Юрий Луценко, ОРДЛО, ТКГ.
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