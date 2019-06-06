"Позорно и беспомощно": Кириленко раскритиковал новую стратегию по Донбассу

Новости Украины: Кириленко считает "позорной и беспомощной" новую стратегию по Донбассу.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко подверг критике политику президента Украины Владимира Зеленского относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

"Понял стратегию Зеленского по Донбассу. Все в одностороннем порядке: в ответ не стрелять, блокаду снять, а финансирование, наоборот, начать. Для этого и олигархов на анонсированную встречу он собирает", - написал Кириленко в своем микроблоге в Твиттере в четверг.

Он назвал это "позорным и беспомощным", "как начало пресмыкательства перед Москвой".

5 июня прошло заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Представитель Украины Леонид Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

"…сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – цитирует Кучму сайт президента Украины.

В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик рассказал журналистам о предложении Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это "будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз".