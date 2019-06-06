Рада отказалась отправлять в отставку главу СБУ Грицака

Новости Украины: Рада отказала Зеленскому в увольнении главы СБУ Грицака.

Верховная Рада отказалась отправить в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Соответствующий проект постановления №10345 президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главы СБУ поддержали 78 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг при 226 минимально необходимых голосов.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Полторака.

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, рассмотрев представление Зеленского, не дал конкретные рекомендации Верховной Раде, поддерживать или нет увольнение Грицака.