Делегация РФ в Гааге ожидает от Зеленского разрешения разногласий

Новости Украины: Делегация России в суде ООН надеется на ”разрешение разногласий” с Украиной вне судебного процесса в связи со сменой президента.

Делегация Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге надеется на ”разрешение разногласий” с Украиной вне судебного процесса в связи со сменой президента Украины.

Об этом заявил представитель России Дмитрий Лобач во время выступления на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге, который рассматривает иск Украины к РФ из-за нарушения ею конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Российская делегация сегодня завершила представлять свои возражения относительно юрисдикции суда рассматривать иск Украины.

7 июня украинская делегация во второй раз представит контраргументы на возражения РФ по иску Украины.

Лобач заявил, что претензии украинской стороны в иске против России неприемлемы.

По его словам, иск Украины основывается на ”искусственных определениях”, в котором объединены совершенно разные ”фактологические обстоятельства”.

Он утверждает, что, несмотря на различие двух конвенций, претензии Украины имеют ”определенные фундаментальные правовые недостатки”, из-за которых иск не нужно рассматривать в дальнейшем.

”Украина не смогла назвать ни международную организацию или государство, которые поддерживают необоснованное утверждение, что ”ДНР” и ”ЛНР” являются террористическими организациями, и события, на которые ссылается Украине, представляют собой терроризм”, - подчеркнул Лобач.

Также он сказал, что Украина не смогла ”выявить претензии” от какого-либо представителя украинской или крымскотатарской общин в оккупированном Крыму, которые бы жаловались в российских судах относительно расовой дискриминации.

При этом Лобач заявил, что Международный суд ООН не имеет юрисдикции рассматривать иск Украины.

По его утверждению, Украина не принимала участия в ”настоящих переговорах” с Россией.

”Недавнее изменение руководства в Украине четко демонстрирует, что украинский народ отверг политику предыдущего украинского правительства, инициировавшего это судебное производство. Мы надеемся, что это изменение будет способствовать диалогу и разрешению разногласий между нашими двумя странами”, - подчеркнул Лобач.

В свою очередь, британский юрист по международному праву Сэмюэл Вордсворт, представляющий российскую позицию, утверждает, что ни один международный наблюдатель в Украине, в том числе от ОБСЕ, ООН или Международного комитета Красного Креста не говорил о ”ДНР” и ”ЛНР” как о террористических организациях или что они совершали террористические акты. Также он сказал, что ни одна из международных организаций не называла сбивание самолета рейса MH17 летом 2014 года террористическим актом.