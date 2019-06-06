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Порошенко о "плагиате" Зеленского: Эти слова родились в моем офисе

Порошенко о "плагиате" Зеленского: Эти слова родились в моем офисе
15:05 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости Украины: Пятый президент Украины Петр Порошенко поприветствовал позицию Владимира Зеленского в Брюсселе.

Экс-президент Петр Порошенко подтвердил, что речь действующего главы государства Владимира Зеленского, произнесенная в Брюсселе, рождена в его офисе.

Об этом он сказал во время брифинга в четверг.

В первую очередь Порошенко выразил приветствие по поводу того, что визит Зеленского в Брюссель состоялся.

"Вторая позиция, в переговорах было четко указано, а я полностью разделяю эту фразу, относительно абсолютной необходимости сотрудничества с НАТО. Причем, это совершенно серьезно, это не троллинг, не надо использовать слово плагиат или не плагиат. Это абсолютно нормально", - сказал Порошенко.

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"Во-первых, я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе. Но, во-вторых, я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и об интеграции в ЕС", - добавил он и отметил, что вместе с тем, хотел бы услышать от Зеленского больше.

В частности, он подчеркнул, что в Брюсселе президенту надо было бы обсудить энергетический, шенгенский союз и тому подобное.

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ЕС, НАТО, Брюссель, Петр Порошенко, Владимир Зеленский.
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