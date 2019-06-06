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Италия хочет участия в обсуждениях "Нормандского формата"

Италия хочет участия в обсуждениях "Нормандского формата"
18:58 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Заместитель министра иностранных дел Италии на форуме в РФ заявил о готовности присоединиться к "нормандской группе".

Италия выступает за расширение европейского участия в работе по урегулированию ситуации в Украине и сама готова присоединиться к усилиям, которые уже делают Германия и Франция.

Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает "Европейская правда".

"На основании первых слов нового президента Украины мы считаем, что есть перспективы возобновления диалога, чтобы сбалансировать ситуацию, - сказал он. - Мы также считаем, что Евросоюз может играть большую, чем сейчас, роль в выполнении Минских соглашений, возможно, участвовать в мониторинге их выполнения, чем пока занимаются только Франция и Германия".

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Италия также хотела бы принимать участие в такой работе в рамках нормандского формата, Ди Стефано ответил утвердительно.

Он напомнил, что снятие санкций с России закреплено в программе правительства Италии, который пришел к власти в 2018 году, но прежде, чем это произойдет, должны быть выполнены Минские соглашения.

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Украина, Италия, Ди Стефано.
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