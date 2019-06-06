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НАБУ: КСУ узаконил хищения средств госпредприятий

НАБУ: КСУ узаконил хищения средств госпредприятий
23:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Антикоррупционное бюро считает, что решение КСУ лишить НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок, узаконение хищения средств.

Национальное антикоррупционное бюро расценило как узаконение хищения средств решения Конституционного суда о признании неконституционным права НАБУ требовать отмены в судебном порядке сделок, которые считаются коррупционными.

Об этом Антикоррупционное бюро заявило в Twitter.

"КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок", - отметили в НАБУ.

В ведомстве убеждены, что это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины.

Напоминаем, Конституционный суд признал неконституционным положение пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Соответствующее решение было принято по жалобе АО "Запорожский завод ферросплавов".

Таким образом, КСУ признал неконституционным пункт 13 статьи 17 закона о НАБУ, который определяет: "при наличии оснований, предусмотренных законом, подавать в суд иски о признании недействительными сделок в порядке, установленном законодательством Украины".

КСУ открыл соответствующее производство по жалобе акционерного общества "Запорожский завод ферросплавов" - предприятия, которое контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в октябре 2018 года. Завод считал неконституционным полномочия НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов уголовных расследований в топ-коррупции.

Ранее в Центре противодействия коррупции сообщали, что отмена через суд таких сделок - это механизм прекращения коррупционных схем на время, пока еще идет расследование по делу и еще не вынесены приговоры.

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НАБУ за 4 года работы подало 42 иска, по которым признаны недействительными 92 сомнительные сделки. Госпредприятиям должны были вернуться 7 млрд грн. После принятия КСУ данного решения НАБУ больше не сможет оспаривать сделки, пока еще продолжается расследование.

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Суд, КСУ, НАБУ, Антикоррупционное бюро.
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