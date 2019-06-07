СМИ: Фирташ близок к экстрадиции в США

Новости Украины: Австрия может в начале июля экстрадировать олигарха Фирташа в США.

Украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас находится в Австрии, могут экстрадировать в США уже в начале июля.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на письмо адвоката олигарха федеральному судье в Чикаго.

Отмечается, что Фирташа могут выдать США, если Верховный суд Австрии примет такое решение на заседании 25 июня.

"Адвокат Фирташа Дэн Уэбб сказал - австрийские юристы его клиента считают, что если Верховный суд Австрии примет решение об экстрадиции, олигарха могут выдать США через 7-10 дней после судебного заседания", - говорится в сообщении.

Известно также, что адвокат Фирташа в США просит снять с олигарха обвинения.

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Д.Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Д.Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии, который ожидал завершения рассмотрения еще одного запроса на экстрадицию Д.Фирташа – от Испании, по которому он был задержан прокуратурой Вены сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года. Земельный суд 23 февраля до рассмотрения запроса по сути отпустил бизнесмена под обязательства регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, а также учитывая залог в EUR125 млн по делу об экстрадиции в США. После освобождения из следственного изолятора Д.Фирташ вновь заявил, что не виновен, а запросы США и Испании назвал частью кампании по его политическому преследованию. В конце 2017 года венские суды отклонили запрос правоохранителей Испании на экстрадицию Д.Фирташа.

Затем, по словам защитника украинского бизнесмена, Верховный суд Австрии счел не лишенной оснований апелляцию украинского бизнесмена с просьбой пересмотреть как ошибочный вердикт апелляционного суда о его экстрадиции в США вопреки решению суда первой инстанции. Рассмотрение дела в Верховном суде откладывалось до вынесения решения Суда ЕС о необходимости обязательного применения Хартии основных прав ЕС в рамках поданной Д.Фирташем апелляции в Австрии. В конце октября 2018 года эта преграда была снята: решение Суда ЕС открыло возможность для дальнейшего рассмотрения апелляции Д.Фирташа Верховным судом Австрии.

Параллельно адвокат Д.Фирташа 9 мая 2017 года направил ходатайство судье Р.Паллмайер о закрытии дела, возбужденного Министерством юстиции США в отношении Д.Фирташа, утверждая, что в обвинительном заключении отсутствует какой-либо совершенный им незаконный акт, который имел место в США либо затронул США. Адвокат также указывал, что Д.Фирташ никогда не обращался за американской визой и не въезжал в США, а единственная связь с Чикаго – это фигурирующий в деле мобильный телефон, зарегистрированного в городе. По мнению адвоката, привязка Boeing к возможному "титановому проекту" Д.Фирташа в Индии, на которой американские прокуроры строят свои обвинения, также некорректна.