Украина просит суд в Гааге отклонить предварительные возражения РФ

Новости Украины: Елена Зеркаль призвала Международный суд ООН отклонить возражения России и начать рассмотрение иска Украины по существу.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призвала Международный суд ООН в Гааге отклонить возражения Российской Федерации и приступить к рассмотрению иска Украина по существу о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом Зеркаль сказала во время заключительного слова на слушаниях в Международном суде ООН, который рассматривал возражения РФ относительно юрисдикции рассматривать иск Украины.

”Украина уважительно просит суд отклонить предварительные возражения, заявленные Российской Федерацией в представлении от 12 сентября 2018 года, и вынести решение и объявить, что суд обладает юрисдикцией рассматривать дела по существу в соответствии с иском, поданным Украиной 16 января 2017года, если ее требования приемлемы и перейти к рассмотрению требований по существу или, в качестве альтернативы - вынести решение и объявить, что в соответствии с положениями части 9 статьи 79 регламента суда возражения, представленные Российской Федерацией, не имеют исключительно предварительного характера”, - подчеркнула Зеркаль.

Она заявила, что Украина обратилась в Международный суд ООН как в последнюю инстанцию.

”Россия может считать, что имеет полномочия запугивать своих соседей и сеять нестабильность в мире. Однако мы не должны молчать, когда Россия нарушает международные договоры. Мы не должны поддаваться ее манипуляциям. Все, чего Украина просит в данном суде, - это рассмотреть дело по существу”, - сказала Зеркаль.

По ее словам, Россия попыталась исказить предмет спора, исказив правовые нормы и отрицая факты. ”Однако требования Украины четкие. Спор очевиден. Наши усилия по решению спора также очевидны, как и юрисдикция суда”, - заявила Зеркаль.