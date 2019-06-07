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Маршалок Сената Польши: Безопасность может обеспечить только НАТО

Маршалок Сената Польши: Безопасность может обеспечить только НАТО
21:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми, считает маршалок Сената Польши.

Евросоюз и НАТО должны оставаться для Украины открытыми, убежден маршалок Сената Польши Станислав Карчевский.

"Опыт прибалтийских стран и Польши показывает, что безопасность может обеспечить только Североатлантический Союз и развитие может дать только ЕС, поэтому двери в эти организации должны оставаться открытыми для Украины", - сказал Карчевский на открытии десятой сессии межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши "Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе" в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что исторический опыт Литвы, Польши и Украины учит – "в безопасности мы можем быть только вместе".

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"Какие-либо противоречия между нами, тем более исторические, снижают способность сотрудничества в пользу общей безопасности и служат на пользу Москве, избегать их - это наша обязанность", - подчеркнул Карчевский.

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ЕС, Польша, НАТО, Литва, Станислав Карчевский.
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