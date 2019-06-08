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Гриценко готов представить свою команду на парламентские выборы

Гриценко готов представить свою команду на парламентские выборы
05:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Анатолий Гриценко в понедельник представит свою команду.

Партия “Гражданская позиция” в понедельник, 10 июня, представит команду, которая пойдет на внеочередные парламентские выборы.

Об этом сообщил лидер партии Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook.

“В понедельник, 10-го июня, Гражданская позиция представит команду, которая идет на парламентские выборы. Встречаемся в 14:00 на площади возле памятника Тарасу Шевченко. Напротив красного корпуса Университета”, - отметил Гриценко.

Напоминаем, внеочередные парламентские выборы состоятся в Украине 21 июля.

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Гражданская позиция, Парламентские выборы, Анатолий Гриценко.
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