Гриценко готов представить свою команду на парламентские выборы

Новости Украины: Анатолий Гриценко в понедельник представит свою команду.

Партия “Гражданская позиция” в понедельник, 10 июня, представит команду, которая пойдет на внеочередные парламентские выборы.

Об этом сообщил лидер партии Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook.

“В понедельник, 10-го июня, Гражданская позиция представит команду, которая идет на парламентские выборы. Встречаемся в 14:00 на площади возле памятника Тарасу Шевченко. Напротив красного корпуса Университета”, - отметил Гриценко.

Напоминаем, внеочередные парламентские выборы состоятся в Украине 21 июля.