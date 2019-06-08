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Кривонос: Если не стрелять в ответ, тогда зачем эта война?

Кривонос: Если не стрелять в ответ, тогда зачем эта война?
13:40 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал об опасностях от решений Кучмы по Донбассу.

Такие заявления политиков являются продолжением гибридной войны. Командир на передовой вправе самостоятельно принимать решения, вести обстрел или нет. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос во время открытой встречи в Музее истории Украины, комментируя заявление представителя Украини в ТКГ Леонида Кучмы об инициативе "не стрелять в ответ" на Донбассе, передает корреспондент УНН.

"Командиру в окопе лучше видно, чем тем, кто за 600-700 км от передовой. Если не стрелять в ответ, тогда зачем эта война? Очень важно понимать, когда делаешь такие заявления, реакцию людей на фронте", - отметил Кривонос.

Он добавил, что такие заявления без объяснения и деталей могут вызвать споры между украинцами.

"За эти сутки, что ты молчал, без объяснения, что ты имеешь в виду под этой фразой, у миллионов украинцев такое накрутилось в голове, иногда не в очень хорошем смысле, и может начаться ссора внутри страны. А один из этапов гибридной войны - поссорить украинцев друг с другом ", - сказал Кривонос.

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По его словам, надо делать такие заявления четко, понятно, не давать возможности врагу играть на этом. "Руками таких интересных политиков продолжается гибридная война, руками тех, кто ведет переговоры от имени Украины в Минске. И таких чиновников, людей - много", - отметил Кривонос.

Он отметил, что право командира - принимать решения, а задача командира номер один - выполнить задание, сохранив жизнь человека. "Он видит - стрелять или стрелять. Если враг по тебе стреляет, то не стреляя в ответ, будешь терять людей", - отметил Кривонос.

Кроме того, он прокомментировал слова Кучмы о обстрелах со стороны школ и детсадов на передовой.

"Со стороны школ, каких школ? Там никого нет, туда не приходят. При всем уважении к предыдущим заслугам, я был бы осторожнее в таких высказываниях", - подытожил Кривонос.

Напомним, во время заседания рабочих групп в рамках ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

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Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма заявил: "Это принципиально. Потому ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано , чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы 19 числа должны их утвердить".

Позже Кучма объяснил, что Украина в Трехсторонний контактной группе предлагает не отвечать на провокационные обстрелы боевиков, что ведутся с территории гражданской инфраструктуры - детских садов, домов местных жителей и т.д.

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Донбасс, СНБО, Леонид Кучма, Сергей Кривонос, ТКГ.
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