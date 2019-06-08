Депутат БПП присоединился к команде Смешко

Новости Украины: Вадим Денисенко присоединился к команде Игоря Смешко "Сила и честь".

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко сообщил, что "присоединился к команде Игоря Смешко "Сила и честь".

"Благодарен всем, кто пригласил меня в команду патриотов и профессионалов", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Напоминаем, партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" проведет второй этап съезда в воскресенье, 9 июня, на котором определится с предвыборным списком на парламентские выборы.

""Евросолидарность" соберётся на второй этап съезда 9 июня" - сообщил источник в партии.