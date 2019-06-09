В штабе Порошенко назвали причины поражения на выборах президента Украины

Новости Украины: Глава избирательного штаба "Европейская солидарность" Сергей Березенко заявил, что причиной поражения Петра Порошенко стало отсутствие общения с избирателями в соцсетях.

Первой причиной экс-президента Петра Порошенко на выборах стало отсутствие коммуникации через соцсети и телевидение. Об этом заявил глава избирательного штаба "Европейской солидарности" Сергей Березенко, сообщает Эспрессо.

По его словам, первой причиной поражения стало отсутствие необходимой коммуникации с избирателями через телевидение и социальные сети.

"Мы считали, что страна поделится на условно проукраинских государственников, и на тех, кто хотел бы жить сыто, спокойно, пусть даже в тяжелом мире с Россией. И что первых будет больше, в пропорции примерно 60/40. А оказалось, что появление Зеленского сформировало совсем другой запрос, разделив страну на тех, кто за новое, абсолютно новое, против старого", - отметил он.

Глава избирательного штаба партии подчеркнул, что все политические деятели были записаны в старый блок, а в новом поле оставался только Владимир Зеленский.

"Все действующие политики остались позади Порошенко по результатам первого тура выборов. Но, увы, этого было мало, чтобы победить несистемного Зеленского во втором туре", - добавил Березенко.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с опасным заявлением, что якобы Россия перестала контролировать вооруженные силы, расположенные на оккупированной территории. Лидер партии "Европейская солидарность" призывает разведку проинформировать руководство государства о тотальном контроле Российской Федерации над оккупированной территорией Донбасса.