“Слуга народа” и "Европейская солидарность" опубликуют списки с кандидатами

Новости Украины: В воскресенье, 9 июня, на съездах партий "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Слуга народа" Владимира Зеленского представят свои партийные списки.

В воскресенье, 9 июня, в Киеве должны пройти предвыборные съезды политических партий "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Слуга народа" Владимира Зеленского.

По сообщению пресс-службы, представители "Европейской солидарности", встретятся в своем "прозрачном офисе", что на улице Лаврской, 16.

Начало работы съезда в 10.30. "Слуга народа" проведет форум в 12:00 в Ботаническом саду им. Гришко.

Сегодня указанные политсилы представят свои партийные списки и назовут кандидатов-мажоритарщиков. Впрочем до сих пор в партии "Слуга народа" окончательно не было определения по мажоритарным округам. Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.