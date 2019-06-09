Зеленский: Список "Слуги народа", который представят на съезде, всем понравится

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский перед началом съезда партии "Слуга народа" заявил журналистам, что по его мнению список кандидатов всем понравится.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает съезда партии "Слуга народа" на территории Национального ботанического сада им.Гришко в Киеве в фургончике с надписью "Телевидение", который он показал журналистам перед началом съезда.

Зеленский вышел к ожидавшим его журналистам и пригласил посмотреть, где он готовится к своему выступлению, провел мини-экскурсию.

После того, как журналисты вышли, Зеленский обратился к журналистке издания "Новое время" Кристине Бердинских с вопросом, стоило ли ее включить в список партии "Слуга народа", "чтобы вы сразу понимали, что происходит, вы бы контролировали". На это журналистка ответила, что не имеет такого желания: "Я хочу контролировать власть в целом - власть меняется, а мы работаем".

Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от съезда партии "Слуга народа", Зеленский сказал: "Я думаю, что будет нормальное настроение. Вам всем понравится. Вам всем понравятся люди (в списке партии – прим. ред)".

В воскресенье на территории Национального ботанического сада им.Гришко в Киеве пройдет съезд партии "Слуга народа". Возле служебного входа журналистов встречают гольфкары, которые доставляет гостей и участников съезда к месту проведения – конструкции со сценой в глубине ботанического сада. Под тентом установлена сцена, а также зона отдыха с прохладительными и горячими напитками и закусками.

На съезде уже прибыли представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, заместитель главы администрации президента Кирилл Тимошенко, также среди делегатов замечен участник "Студии "Квартал 95" Юрий Корявченко (псевдоним Юзик).

Позже приехали глава администрации президента Андрей Богдан и врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов.