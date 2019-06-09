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Разумков рассказал, когда будет представлена кандидатура на пост премьера

Разумков рассказал, когда будет представлена кандидатура на пост премьера
14:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Разумков сообщил, что кандидатура премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что кандидатура на должность премьер-министра Украины будет представлена после парламентских выборов и формирования коалиции.

"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - сказал Разумков на брифинге в воскресенье после съезда партии "Слуга народа".

Он добавил, что кандидатура премьер-министра будет представлена после формирования коалиции в парламенте.

Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" (Видео)

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля.

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Парламентские выборы, Выборы в Раду, "Слуга народа", Дмитрий Разумков, Новости Зеленского.
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