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Партия Тимошенко собирает съезд на 10 июня

Партия Тимошенко собирает съезд на 10 июня
02:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ba.org.ua

Новости Украины: ВО "Батькивщина" планирует обсудить участие партии в досрочных выборах парламента.

В понедельник, 10 июня, свой съезд намерено провести Всеукраинское объединение "Батькивщина", лидером которого является Юлия Тимошенко. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Съезд "Батькивщины" состоится в партийном офисе политсилы. Начнется в 10:00. На повестке дня форума - участие партии во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

В субботу, 8 июня, на съезде партии "Голос" Святослава Вакарчука объявили первую десятку избирательного списка, с которым политическая сила идет на внеочередные парламентские выборы. В тот же день состоялся съезд партии «Объединение «Самопомич».

В воскресенье, 9 июня, на съезде свою первую десятку списка кандидатов в народные депутаты назвала партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Также свой съезд провела партия "Слуга народа" и объявила 100 фамилий из своего избирательного списка.

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Юлия Тимошенко, Съезд, ВО "Батькивщина", Партия Тимошенко, 10 июня.
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