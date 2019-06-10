Прокуратура возобновила расследование в отношении Иванющенко

Новости Украины: В 2007 году Юрий Иванющенко стал народным депутатом от "Партии Регионов".

Генеральная прокуратура Украины возобновила дела в отношении экс-регионала из окружения Виктора Януковича - Юрия Иванющенко. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, все детали относительно отмены закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.

Ранее Иванющенко подозревали по двум эпизодам: первый касался растраты денег, которые выделили в рамках "киотского протокола" (международное соглашение об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов) на утепление объектов социальной сферы на Луганщине, второй касается завладения долей в уставном фонде ООО "Промрынок" (рынок "7-й километр" в Одессе).

Напомним: в 2007 году Юрий Иванющенко стал народным депутатом от "Партии Регионов". Он также является известным криминальным авторитетом по прозвищу "Юра Енакиевский".