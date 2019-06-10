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Всеукраинская аграрная рада усомнилась в одном из кандидатов в списке "Слуги народа"

Всеукраинская аграрная рада усомнилась в одном из кандидатов в списке "Слуги народа"
10:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ipress.ua

Новости Украины: ВАР просит Зеленского исключить Заблоцкого из партийного списка "Слуги народа".

Всеукраинская аграрная рада просит Владимира Зеленского исключить из партийного списка "Слуги народа" Марьяна Заблоцкого, сообщила пресс-служба ассоциации.

"Заблоцкий – заместитель председателя ОО "Украинская аграрная ассоциация", офис которой долгое время размещался в помещении компании "Кернел" и членами которой являются предприятия компании "Кернел". Также он – помощник народного депутата, члена аграрного комитета ВР Алексея Мушака, который приходится родственником совладельца "Кернела", экс-нардепа Андрея Веревского", – говорится в сообщении ВАР.

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По данным ассоциации, Заблоцкий принимал активное участие в лоббировании "соевых поправок", а также входит в круг лоббистов табачных компаний в парламенте.

Заблоцкий находится в списке партии "Слуга народа" под №86.

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Марьян Заблоцкий, Владимир Зеленский, "Слуга народа", Всеукраинская аграрная рада.
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