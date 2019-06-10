Тимошенко готова работать в коалиции с партией Зеленского

Новости Украины: Тимошенко предложила назвать большинство в будущей Раде "коалицией действий", готова действовать совместно партией Зеленского.

"Батькивщина" в парламенте нового созыва готова работать в коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского и другими проевропейскими силами, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами и, более того, мы этой коалиции готовы предложить очень сильный план, а главное - сделать все, чтобы этот план стал реальностью", сказала Тимошенко на съезде партии "Батькивщина" в понедельник в Киеве.

Она предложила назвать будущую коалицию "коалицией действий".

По её словам, настоящие демократические силы, которые могут пройти в парламент, - это "Батькивщина", "Слуга народа", партия "Голос" - "должны объединиться во время избирательной компании и сделать все, чтобы на мажоритарных округах не прошли "мастодонты".

Всеукраинское обьединение Батькивщина проводит предвыборный съезд в понедельник в Киеве.

Лидер партии Юлия Тимошенко вместе с активистами партии поднялась на сцену, которая установлена во дворе офиса партии. Рядом на сцене с лидером партии народные депутаты Сергей Соболев, Григорий Немыря, Александр Абдулов, Алена Шкрум, Андрей Кожемякин.

На съезд также пришли внефракционный народный депутат Сергей Тарута, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, руководитель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко.

На 21 июля в Украине намечены внеочередные парламентские выборы.

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает партию "Слуга народа".