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Выборы в Раду: Кому симпатизируют украинцы

Выборы в Раду: Кому симпатизируют украинцы
12:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Если бы выборы проходили в начале июня, в парламент прошли бы 5 партий.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале июня, то в парламент прошли бы 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Блок Петра Порошенко" Солидарность" (" Европейская солидарность"), "Батькивщина" и "Голос".

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС) "Рейтинг поддержки партий: май-июнь 2019".

Так, если бы выборы в ВР проходили в начале июня, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения:

  • 32,1% проголосовали бы за партию "Слуга народа";
  • 7,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь";
  • 5,4% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность";
  • 5,1% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина";
  • 3,7% проголосовали бы за партию "Голос";
  • 2,5% - за партию "Сила и честь";
  • 1,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко;
  • 1,3% - за партию "Всеукраинское объединение "Свобода";
  • 1,2% - за "Гражданскую позицию";
  • 0,6% - за партию "Оппозиционный блок";
  • по 0,4% - за партии "Наши", "Видродження" и "Объединение "Самопомич";
  • по 0,3% - за партию "Украинская стратегия", "Левая оппозиция" и "Национальный корпус";
  • за другие партии - всего 2,4%.

При этом 1,5% вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень; 6,6% решили не принимать участие в голосовании; 24,2% - не определились, за кого голосовать, еще 1,5% отказались отвечать на вопросы.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в начале июня), то сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 5 партий:

  • 48,5% проголосовали бы за "Слугу народа" ;
  • 11,8% - за "Оппозиционная платформу - за жизнь";
  • 8,1% - за "БПП "Солидарность";
  • 7,8% - за "Батькивщину";
  • 5,6% - за "Голос".

3,8% проголосовали бы за "Силу и честь", 2,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 1,9% - за "Свободу", 1,8% - за "Гражданскую позицию".

Кроме того, 0,9% - за "Оппозиционный блок", 0,7% - за партию "Наши", по 0,6% - за "Видродження" и "Самопомич"; по 0,5% - за "Украинскую стратегию" и "Левую оппозицию"; 0,4% - за "Национальный корпус", а за другие партии - всего 3,6%.

С 26 мая по 7 июня 2019 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент, проживающий в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

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Батькивщина, Парламентские выборы, Голос, Выборы в Раду, "Слуга народа", Оппозиционная платформа, Европейская солидарность.
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