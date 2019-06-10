Выборы в Раду: Кому симпатизируют украинцы

Новости Украины: Если бы выборы проходили в начале июня, в парламент прошли бы 5 партий.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале июня, то в парламент прошли бы 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Блок Петра Порошенко" Солидарность" (" Европейская солидарность"), "Батькивщина" и "Голос".

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС) "Рейтинг поддержки партий: май-июнь 2019".

Так, если бы выборы в ВР проходили в начале июня, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения:

32,1% проголосовали бы за партию "Слуга народа";

7,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь";

5,4% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность";

5,1% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина";

3,7% проголосовали бы за партию "Голос";

2,5% - за партию "Сила и честь";

1,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко;

1,3% - за партию "Всеукраинское объединение "Свобода";

1,2% - за "Гражданскую позицию";

0,6% - за партию "Оппозиционный блок";

по 0,4% - за партии "Наши", "Видродження" и "Объединение "Самопомич";

по 0,3% - за партию "Украинская стратегия", "Левая оппозиция" и "Национальный корпус";

за другие партии - всего 2,4%.

При этом 1,5% вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень; 6,6% решили не принимать участие в голосовании; 24,2% - не определились, за кого голосовать, еще 1,5% отказались отвечать на вопросы.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в начале июня), то сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 5 партий:

48,5% проголосовали бы за "Слугу народа" ;

11,8% - за "Оппозиционная платформу - за жизнь";

8,1% - за "БПП "Солидарность";

7,8% - за "Батькивщину";

5,6% - за "Голос".

3,8% проголосовали бы за "Силу и честь", 2,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 1,9% - за "Свободу", 1,8% - за "Гражданскую позицию".

Кроме того, 0,9% - за "Оппозиционный блок", 0,7% - за партию "Наши", по 0,6% - за "Видродження" и "Самопомич"; по 0,5% - за "Украинскую стратегию" и "Левую оппозицию"; 0,4% - за "Национальный корпус", а за другие партии - всего 3,6%.

С 26 мая по 7 июня 2019 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент, проживающий в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.