Зеленский сообщил, что его пригласили на заседание Конституционного суда (Видео)

Новости Украины: Во вторник, 11 июня, в 10:00 президент Украины Владимир Зеленский прибудет на заседание Конституционного суда, где будут рассматривать законность роспуска Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, прибудет на заседание Конституционного суда Украины, который будет рассматривать конституционность его указа о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Верховную Раду по представлению народных депутатов.

"Завтра в 10.00 иду в Конституционный суд Украины", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

В видеообращении президент отметил: "Завтра Конституционный суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Вы знаете, меня пригласили на это заседание". Он указал, что это впервые за 28 лет, когда президент придет на заседание КС.

"Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг – своих судей к себе в кабинет. Обязательно буду. Мы уверенны в нашей юридической позиции, но самое главное – это моя позиция как президента, когда я распускал парламент, – это был и есть огромный запрос украинского народа, воля народа, а я всегда буду ее защищать", - заверил глава государства.

Он отметил, что заседание КС начнется во вторник, 11 июня, в 10.00.

Ранее пресс-служба КС анонсировала проведение соответствующего заседания 11 июня. Для участия в нем приглашены представители 62 народных депутатов, обратившихся в суд с конституционным представлением, президент Украины и представитель Верховной Рады.

Как сообщалось, президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая.

Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности. По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции Украины.