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Гриценко: Если доверят, я готов возглавить и сформировать правительство

Гриценко: Если доверят, я готов возглавить и сформировать правительство
18:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил о готовности возглавить правительство после проведения досрочных парламентских выборов 21 июля.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявляет, что после выборов готов возглавить правительство, а также делегировать членов своей команды на должности в разные органы исполнительной власти. Об этом Гриценко заявил во время съезда "Гражданской позиции" 10 июня.

"После избрания в парламент, если за этот период мы пройдем избирательную кампанию без ущерба для государства со стороны новой команды, мы готовы и будем участвовать в формировании и большинства, и правительства, делегировать своих людей на все уровни исполнительной власти ... Если доверят, я готов возглавить и сформировать правительство, и оно сработает точно лучше, чем нынешнее", - заявил Гриценко.

Он подчеркнул, что его партия "ни в коем случае не в оппозиции" и уточнил, при каких условиях члены "Гражданской позиции" могут работать в команде Президента Владимира Зеленского.

"Есть партийное решение, что если нынешняя президентская команда делает правильные дела, не допускаются грубые ошибки, назначаются правильные люди с правильной моралью и кому-то из наших предлагают, даже сейчас, идти работать в одной команде, - они пойдут", - сказал Гриценко.

Как сообщалось, на съезде 10 июня "Гражданская позиция" обнародовала список кандидатов в народные депутаты, которые в составе политсилы будут участвовать во внеочередных парламентских выборах. Так, в первую пятерку вошли Анатолий Гриценко, внефракционный народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, глава партии "Гражданское движение "Рідна країна" Николай Томенко, председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук и член партии "Гражданская позиция" Марина Соловьева.

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Анатолий Гриценко, Должность, Премьер-министр Украины, Парламентские выборы в Украине.
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