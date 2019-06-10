Шахтерам в ближайшие 2 дня начнут выплачивать задолженность по зарплатам

Новости Украины: Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель проинформировала, что на выплат задолженности по зарплатам шахтерам будет направлено 300 млн гривен.

Первый транш денег в счет задолженности по зарплатам поступит шахтерам уже сегодня-завтра. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В среду на зарплаты шахтерам выделили 300 млн гривен, из них первый транш - 41 млн гривен живых денег - должен поступить сегодня или завтра", - отметила Мендель.

По ее словам, эти деньги не решают полностью вопрос задолженности, поскольку основная проблема заключается в том, что нынешняя цена угля - 2800 гривен - слишком высокая для "Центрэнерго", которое отказывается его покупать. Сейчас представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, ПАО "Центреенерго" и ГП "Львовуголь" ведут переговоры об уменьшении цены до 2400 гривен.

"Это будет системное решение проблемы. Президент, со своей стороны, делает все возможное для решения вопроса, но он остается в пределах компетенции Кабинета министров Украины", - добавила пресс-секретарь Президента.

Напомним, на руднике ЧАО "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящем в группу DCH Александра Ярославского, погиб горнорабочий. 7 июня 2019 года в 11:30 в горной выработке горизонта 1210 метра в бессознательном состоянии был обнаружен горнорабочий очистного забоя. Горным мастером и рабочим были предприняты меры оказания первой помощи пострадавшему. Он был оперативно поднят из шахты на поверхность, где констатировали его смерть.